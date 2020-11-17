İstanbul'da, akşam saatlerinde bazı toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde, işten çıkıp evlerine gitmek isteyen vatandaşların metrobüslerde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

SOSYAL MESAFE YOK OLDU

Koronavirüs vakalarının yeniden artmasına rağmen bazı duraklar ve metrobüs içerisinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Avcılar metrobüs durağındaki kalabalık kameraya yansıdı.

İstanbul'da, metrobüste akşam yoğunluğu VİDEO









