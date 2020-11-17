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    İstanbul'da, metrobüste akşam yoğunluğu

    İstanbul'da, akşam saatlerinde bazı toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 19:16
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 19:19
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    İstanbul'da, metrobüste akşam yoğunluğu

    İstanbul'da akşam saatlerinde, işten çıkıp evlerine gitmek isteyen vatandaşların metrobüslerde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

    SOSYAL MESAFE YOK OLDU

    Koronavirüs vakalarının yeniden artmasına rağmen bazı duraklar ve metrobüs içerisinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

    Avcılar metrobüs durağındaki kalabalık kameraya yansıdı.

    İstanbul'da, metrobüste akşam yoğunluğu VİDEO

    İstanbul da, metrobüste akşam yoğunluğu #1

    İstanbul da, metrobüste akşam yoğunluğu #2

    İstanbul da, metrobüste akşam yoğunluğu #3

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