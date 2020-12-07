İzmir'de 30 Ekim'de büyük yıkıma neden olan depremde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki konservatuvar öğrencisi İnci Okan, o tarihten bu yana ilk kez adım attı.

30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı. 17 bina yıkıldı, onlarca bina da hasar gördü.

Enkaz altından 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki konservatuvar öğrencisi İnci Okan, yeniden ilk adımlarını atmayı başardı.

AİLESİ, YENİDEN İLK ADIMLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Ege Üniversitesi Hastanesinde 4 hafta süren tedavisi tamamlanınca taburcu edilen ve Karşıyaka'daki bir fizik tedavi merkezine devam eden İnci Okan'ın ilk yürüyüşü, aile üyelerinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yürümeyi yeniden öğrenen bir çocuk gibi ilk adımlarını atan Okan ile fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz'ın sevinci de kameraya yansıdı.

İzmir'de 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan, yeniden yürümeye başladı-Video

KUZENİ DE TEDAVİ EDİLİYOR

Öte yandan İnci Okan ile aynı apartmanın enkazından çıkarılan ve sol kolundan yaralanan kuzeni Alp Kırabalı'nın da aynı merkezdeki tedavi süreci görüntülendi.

GENÇLERİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

İnci Okan'ın ablası İdil Okan, 2 genç depremzedenin tedavisinin de iyiye gittiğini söyledi.

Fizik tedavi merkezine giden kuzenlerin moralinin de iyi olduğunu ifade eden Okan, "Alp 4. kattaydı ve ilk kurtarılanlar arasındaydı. Omzuna kolon düştüğü için yaralanmıştı. İnci'nin de durumu iyiye gidiyor. Fizik tedavisinde yardımcı olan ekibe teşekkür ediyoruz." dedi.

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