İzmir'de fırtına sebebiyle deniz taştı İzmir’de etkili olan fırtına sebebiyle deniz taştı. Vatandaşlar çalan sirenlere uyanarak araçlarını kurtarmaya çalıştı.

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İHA

İzmir'de fırtına hayatı adeta felç etti.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu.

Deniz taştı

Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi.

Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kuryede zor anlar yaşadı. Taşkınların ardından bölgeye gelen belediye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

Mahsur kalanları itfaiye lastik botla kurtardı

Konak ilçesinde Kordon Boyu tamamen sular altında kalırken, çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Suların yükselmesi nedeniyle Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları da sular altında kaldı.

Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi.

Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.

Lüks araçlar sular altında kaldı

Yaşanan şiddetli fırtınayla birlikte Yalı Caddesi’nde bulunan bir rezidansın kapalı otoparkını su bastı.

Otoparkta bulunan çok sayıda lüks araç sular altında kaldı. Araç sahipleri itfaiye ekipleriyle beraber araçlarını sular altından kurtarmaya çalıştı.

Taşkınların ardından bölgeye gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.

İskele parçalandı

Foça Küçükdeniz sahil şeridindeki tahta iskelelerin ise denizdeki dalgaların sahile çarpmasının etkisi ile parçalandığı görüldü.

Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaşırken, fırtınanın gece boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)