KPSS’ye geç kalan adaylar yine haber

Her ÖSYM sınavında "Geç kaldı alınmadı. Kimliğini unuttu alınmadı .Giriş belgesinin çıktısını unuttu alınmadı" haberleri yine klasik bir sınav sabahının olmazsa olmazı oldu.

KPSS heyecanı tüm ülkede bugün başladı.

KPSS’ye girecek olan adaylar, sınava saatler kala okulların önüne geldi.

Adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tek tek içeri alındı. Bazı adaylar son saniyede sınava yetişirken, saatler 10.00’ı gösterdiğinde kapılar kapandı ve KPSS maratonu başladı

Medyada ise sınav günlerinin vazgeçilmezi olan; geç kalan adayların haberleri vardı.

O haberlerden birkaçı şu şekilde;

KAPILARI YUMRUKLADI

Sınava geç kalan bir aday dakikalarca kapıya vurdu. Görevlilerin sınava alamayacağını söylemesi üzerine kapıyı yumruklayan vatandaş içeri alınmadı.

"SINAVA GEÇ KALMADIM"

Kapıların kapanmasının ardından okulun girişine gelen ve içeri alınmayan aday, “Geç de kalmadım aslında saat onu iki geçiyor ama almadılar. Onu çeyrek geçe sınav başlıyor, kapıyı kapattılar.“ dedi.

KPSS’ye geç kalınca kapıları yumrukladı VİDEO

"O KADAR DA ÖNEMLİ DEĞİLDİ"

Tekirdağ'da okul kapıları kapandıktan sonra sınava geç kalan bir vatandaş ise “Çorlu’da çok trafik vardı. Sınav benim için o kadar da önemli değildi” dedi.

KPSS’ye geç kalan aday: O kadar da önemli değildi İZLE

















