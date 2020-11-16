Nalbur dükkanına girmeye çalışan adam cam kapıyı fark edemeyince, cama çarptı. Kameraya yansıyan görüntülerde adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi, izleyenleri gülümsetti.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde nalbur dükkanına yönelen bir kişi, cam kapının kapalı olduğunu fark edemedi.

Dükkandan içeri girmek istediği esnada kapalı olan kapının camına çarpan adam, bir anda neye uğradığını şaşırdı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YAPTI

Saniyeler içerisinde şaşkınlığını yenen adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise, dükkanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da nalbura giren adam cam kapıyı fark edemedi VİDEO



GÜLÜMSETEN ANLAR KAMERADA

Gülümseten görüntülerde; bir kişinin dükkana ilerlediği ve cam kapıyı fark edemeyerek içeri girmek istediği esnada cama çarptığı anlar yer alıyor.

Çarpmanın etkisiyle geriye doğru seken adamın, yaşadığı kısa süreli şoku atlatarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar da görüntülere yansıdı.



