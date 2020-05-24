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    Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara bulundu

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.05.2020 - 13:23
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    Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara bulundu

    Türkiye koronavirüsle mücadeleye devam ederken, emniyet güçleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.

    Şanlıurfa'da polis ekiplerince il genelinde sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar yapıldı.

    30 BİN PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU

    Harran ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, özel yapılmış bölmelere gizlenmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    Olayla ilgili 2 şahıs hakkında cezai işlem yapıldı.

    Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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