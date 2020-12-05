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    Sivas'ta fırıncı esnafı, satış yapamadı

    Vatandaşlar, kısıtlama öncesinde ekmek ihtiyaçlarını karşıladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde dükkan açan fırıncı esnafı, günü hiç satış yapamadan kapattı.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 20:49
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 21:13
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    Sivas'ta fırıncı esnafı, satış yapamadı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulamaya alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde esnaf iş yerlerini açtı.

    Hafta sonu iş yerlerinin açık olmayacağını düşünen vatandaşlar alışverişini dün yapınca bugün yürüme mesafesindeki bakkal, manav ve fırınlara pek fazla giden olmadı.

    "AÇIK OLDUĞUMUZU SÖYLEMEMİZE RAĞMEN DİNLEMEDİLER"

    Dün bol miktarda ekmek sattıklarını ifade eden bakkal Adem Urhan (47), "Dün dükkandaki ekmek öğle saatlerinde bitti. Öğleden sonra ekmek bulamadık, çok gelen oldu. Ekmek sordular hep ama ekmek bulamadık.

    Gelen çoğu kişiye bugün açık olduğumuzu söylediğimiz halde dinlemediler, ekmek alıp götürdüler. Dün gelen müşterilerden bazıları 7-10 tane ekmek alıp götürdü." diye konuştu.

    Sivas ta fırıncı esnafı, satış yapamadı #1

    "KISITLAMAYI MİLLETİMİZ HERHALDE YANLIŞ ANLADI"

    Dün büyük yoğunluk yaşandığını belirten bakkal Bahattin Karadağ (36) ise, "Bugün işler biraz durgun. Dün yoğunluk çok fazlaydı. Hafta sonu kısıtlama olduğu için milletimiz herhalde biraz da yanlış anladı.

    Cumartesi, pazar kapalıyız sandılar. Düne göre bugün durgun. Dün genellikle gelen müşteriler ekmek aldılar. Dün ekmekte sıkıntı yaşadık. Dün ekmeklerimiz saat 13.30 civarında bitti." dedi.

    Sivas ta fırıncı esnafı, satış yapamadı #2

    "HİÇ DIŞARI ÇIKILMAYACAĞI SANILIYORDU"

    Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması yanlış anladığını söyleyen fırıncı İbrahim Polat (24) ise, "Dün bugüne göre yoğunluk vardı. Bizim halkımız sokağa çıkma kısıtlamasında hiç dışarı çıkılamayacağını sanıyordu. Bu sebeple dün biraz yoğunluk vardı.

    Bugün satışlarda durgunluk var. Dün gelen bazı müşterilerimiz durumu izah etmemize rağmen 15-20 tane pide aldı. Bugün ise işlerde düşüş oldu." ifadelerini kullandı.

    Sivas ta fırıncı esnafı, satış yapamadı #3

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