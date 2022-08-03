Bölgede 1 hafta içinde yaşanan 3 görünmez kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de aynı kameraya 1 hafta içerisinde görünmez kazalar yansıdı.

Bölgede bulunan bir bükkanın işletmecisi, güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde birkaç gün aralıklarla birbirinden farklı kazaların yaşandığını gördü.

Güvenlik kamerasına yansıyanlar

Paylaşılan görüntülerde ilk olarak aynı işyerinde çalışan iki kişinin yarı açık kepenge kafalarını çarptığı görülüyor.

Art arda yaşanan görünmez kazaların ikincisinde ise binanın bodrum katındaki tekstil atölyesini açmak için gelen bir şahsın, demir kapağı açarken dengesini kaybedip düştüğü anlar kaydedildi.

Sultangazi'de art arda yaşanan görünmez kazalar kaydedildi VİDEO

Ev kedisini sahipsiz sandı

Son olarak, balkondan düşen ev kedisini sahipsiz sanan bir vatandaş, yanına alarak tedavisini yaptırdı.

DHA'nın aktarımına göre; Ardından kediyi sosyal medyadaki kayıp ilanından ulaştığı sahibine teslim ettiği öğrenildi.





















