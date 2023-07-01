Tunceli'de tarım arazileri, güneş enerjisiyle sulanacak Tunceli'de pompaj sulama enerji tesisinin faaliyete geçmesiyle 16 bin 370 dekar tarım arazisi, güneşten elde edilecek enerjiyle sulanacak. Uygulamayla birlikte Tuncelili üreticiler, yılda yaklaşık 93 milyon lira daha fazla kazanacak.

AA

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Akpazar beldesinde, tarımsal faaliyetleri yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında pompaj sulama projesinin hayata geçirildiğinin hatırlatıldığı bir açıklama yayınladı.

Proje kapsamında, enerji ihtiyacını karşılayarak üreticileri yüksek fatura bedellerinden kurtarmak için de 2021'de güneş enerjisi tesisinin yapımına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin öncülük etmesine yardımcı olacak"

"İşin 2022 yılında sözleşmesi imzalanarak çalışmalar başlamıştır. 1,2 megavat kurulu güç ile projelendirilen tesisin yapımı sonrası bir yıllık işletilmesi yüklenici firma uhdesinde yapılacaktır. Akpazar’da kurulan bu proje, DSİ tarafından Türkiye genelinde pompajlı sulamalara kurulması planlanan pompaj sulaması enerji tesisleri projeleri için örnek olma özelliği de taşımaktadır. Burada kurulan tesis ile pompaj sulaması enerjisi tecrübe edilerek buna göre gelecekte yapılacak olan diğer işlerde ülkemize öncülük etmesine yardımcı olunması amaçlanmıştır."

Tuncelili üreticiler yaklaşık 93 milyon lira daha fazla kazanacak

Açıklamada, Akpazar'daki pompaj sulaması tesisinin 72 metre terfili olduğu, 2017'den itibaren faaliyete alınan ve yaklaşık yüzde 55 oranında sulu tarım ile ülke ekonomisine hizmet verdiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: