Van'da karla mücadele mesaisi başladı 

Kentte etkili olan yağışın ardından her yer karla kaplanırken, belediye işçilerinin temizleme mücadelesi başladı.

Van'da mevsimin ilk kar yağışının ardından bazı ilçelerde ve kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Karla kaplanan kentte vatandaşların sıkıntı çekmemesi adına belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

KAR TEMİZLEME MÜCADELESİ BAŞLADI

Sabah saatlerinden itibaren Çaldıran ilçesi Erşanlı, Hangedik, Uzunyol, Soğuksu mahalle yolları, Gevaş ilçesi Töreli, Anaköy ve Daldere mahalleleri grup yolu ile Erciş ilçesi Ortayayla grup yollarında kar temizleme çalışması yapıldı.

Kar yağışı nedeniyle yolları kapı olan mahalle ve mezra bulunmazken, ekipler olası kar yağışına karşı hazır bekletiliyor.























