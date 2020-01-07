IKEA'nın ürettiği dolap, yine ölüm getirdi

IKEA'nın ürettiği 'Malm' marka çekmeceli dolap, 2014 ve 2015 yıllarında ikisi de 2 yaşında olan çocukların üzerine düşmüş ve ölümlerine neden olmuştu.

Teyakkuza geçen şirket, 2016'da güvenlik kaygılarıyla Kuzey Amerika'daki milyonlarca dolabı geri çağırmıştı.

TARİHİN EN BÜYÜK GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Sonrasında 23 aylık bir bebek daha aynı marka dolabın altında kalarak can verince, tarihteki en büyük geri çağırma kararı alınmıştı. IKEA aynı yıl, üç çocuğun ailesine toplam 50 milyon dolar tazminat ödemişti.

YİNE 2 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Sosyal medyada lanetli dolap olarak adlandırılan ve markaya zarar veren 'Malm', tüm o geri çağrılmalara rağmen yine bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdi. ABD'nin California eyaletinde Jozef Dudek adlı çocuğun ölümünün ardından aile harekete geçerek, şikayetçi oldu.

46 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Önceki ölümlerde olduğu gibi acılı aile ile bir anlaşma yapıldı ve tazminat ödenmesine karar verildi. Çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeme kararı aldıklarını belirten IKEA sözcüsü, "Hiçbir anlaşma, bizi bu noktaya getiren trajik olayları değiştiremez. Ancak aile ve tüm taraflar adına böyle bir uzlaşmaya varmaktan memnunuz." dedi.

AİLEDEN YAZILI AÇIKLAMA

Çocuğun ailesi Joleen ve Craig Dudek ise yazılı açıklamalarında oğullarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek "İki yaşındaki bir çocuğun 76 santimetre yükseklikteki bir dolabı devirebileceğini ve bunun altında kalarak can verebileceğini düşünemedik. Sonradan dolabın tasarımının hatalı olduğunu öğrendik. Yaşadıklarımızı anlatıyoruz çünkü başka ailelerin de başına aynı şeyin gelmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

1 MİLYON DOLARI BAĞIŞLAYACAKLAR

Çift alacakları tazminatın bir milyon dolarını, çocukları tehlikeli ürünlere karşı koruma çalışmaları yapan kurumlara bağışlayacaklarını açıkladı.