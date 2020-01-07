taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9767
Euro
6.6722
Altın
1568.03
Borsa
112971.72
Gram Altın
301.156
Bitcoin
47177.88

IKEA'nın ürettiği dolap, yine ölüm getirdi

İsveçli mobilya devi, ABD'nin California eyaletinde üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine, 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 17:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

IKEA'nın ürettiği 'Malm' marka çekmeceli dolap, 2014 ve 2015 yıllarında ikisi de 2 yaşında olan çocukların üzerine düşmüş ve ölümlerine neden olmuştu.

Teyakkuza geçen şirket, 2016'da güvenlik kaygılarıyla Kuzey Amerika'daki milyonlarca dolabı geri çağırmıştı.

TARİHİN EN BÜYÜK GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Sonrasında 23 aylık bir bebek daha aynı marka dolabın altında kalarak can verince, tarihteki en büyük geri çağırma kararı alınmıştı. IKEA aynı yıl, üç çocuğun ailesine toplam 50 milyon dolar tazminat ödemişti.

IKEA'nın ürettiği dolap, yine ölüm getirdi

YİNE 2 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Sosyal medyada lanetli dolap olarak adlandırılan ve markaya zarar veren 'Malm', tüm o geri çağrılmalara rağmen yine bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdi. ABD'nin California eyaletinde Jozef Dudek adlı çocuğun ölümünün ardından aile harekete geçerek, şikayetçi oldu.

IKEA'nın ürettiği dolap, yine ölüm getirdi

46 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Önceki ölümlerde olduğu gibi acılı aile ile bir anlaşma yapıldı ve tazminat ödenmesine karar verildi. Çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeme kararı aldıklarını belirten IKEA sözcüsü, "Hiçbir anlaşma, bizi bu noktaya getiren trajik olayları değiştiremez. Ancak aile ve tüm taraflar adına böyle bir uzlaşmaya varmaktan memnunuz." dedi.

IKEA'nın ürettiği dolap, yine ölüm getirdi

AİLEDEN YAZILI AÇIKLAMA

Çocuğun ailesi Joleen ve Craig Dudek ise yazılı açıklamalarında oğullarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek "İki yaşındaki bir çocuğun 76 santimetre yükseklikteki bir dolabı devirebileceğini ve bunun altında kalarak can verebileceğini düşünemedik. Sonradan dolabın tasarımının hatalı olduğunu öğrendik. Yaşadıklarımızı anlatıyoruz çünkü başka ailelerin de başına aynı şeyin gelmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

IKEA'nın ürettiği dolap, yine ölüm getirdi

1 MİLYON DOLARI BAĞIŞLAYACAKLAR

Çift alacakları tazminatın bir milyon dolarını, çocukları tehlikeli ürünlere karşı koruma çalışmaları yapan kurumlara bağışlayacaklarını açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Uyuması için balkona bırakılan bebek donarak öldü
Rusya'da, ailesi tarafından açık havada uyuması için balkona bırakılan 7 aylık bebek, donarak hayatını kaybetti.
Meksika'da 2006'dan bu yana 60 binden fazla kişi kayboldu
Meksika'da, devletin uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütlerine karşı mücadele başlattığı 2006 yılından bu yana 60 binden fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.
İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı
Kasım Süleymani'nin defin işleminin, cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü ve yaralıların olmasından dolayı ertelenmesi, akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananları getirdi.
Elon Musk'ın ilginç dansı
Mühendis ve girişimci olan Elon Musk, sosyal medyada yayınladığı dans videosu ile gündeme geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

1097
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

137
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

132
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

527
Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

116
İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

218
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

773
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir