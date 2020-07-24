Hutbede kılıç geleneği nedir

Osmanlı döneminden kalan bu geleneğe göre eski cami imamları, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyordu.

Osmanlı döneminde Edirne'deki Eski Camii'de, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkılıyordu.

6 asırdır devam eden 'kılıçla hutbe okuma geleneği ' ise günümüzde halen yaşatılıyor.

Geleneğe göre, minbere çıkan imamın cuma hutbesinin duasını sol eline aldığı kılıçla okuduğu biliniyor.

TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Kılıç kuşanmanın Türh tarihinde ayrı bir önemi vardır. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bu anın anlamı daha da özeldir.

Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına gelir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur.

MESAJ DA BARINDIRIR

Eski Camide hutbede kılıç taşımanın taşıdığı bir mesaj da vardır.

O mesajda kılıcı hangi elle tutacağının dahi özel anlamı bulunur.

Sağ ele alınan Kılıç, “kullanma” niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor.

Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor.