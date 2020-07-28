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    Hanak Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Hanak Öğretmenevi fiyatları burada. Ardahan Hanak Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 17:23
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    Hanak Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ardahan Hanak Öğretmenevi

    Atalar Mahallesi Atatürk Caddesi HANAK - ARDAHAN adresinde bulunmaktadır ve 3 oda (Telefon, Merkezi Sistem Isıtmalı, Saç Kurutma Makinesi,  7/24 Sıcak Su ), 15 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (478) 611 21 43 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Hanak Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    25 TL

    27 TL

    30 TL

     

    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    50 TL

    54 TL

    60 TL

    Suit Oda

    50 TL

    54 TL

    60 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Hanak Öğretmenevi nerede? Atalar Mahallesi Atatürk Caddesi HANAK - ARDAHAN

    Hanak Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.

    Hanak Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 611 21 43

    Hanak Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 3 oda ve 15 yatak vardır.

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