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Hanak Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 17:23
Ardahan Hanak Öğretmenevi
Atalar Mahallesi Atatürk Caddesi HANAK - ARDAHAN adresinde bulunmaktadır ve 3 oda (Telefon, Merkezi Sistem Isıtmalı, Saç Kurutma Makinesi, 7/24 Sıcak Su ), 15 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (478) 611 21 43 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Hanak Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
25 TL
|
27 TL
|
30 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
50 TL
|
54 TL
|
60 TL
|
Suit Oda
|
50 TL
|
54 TL
|
60 TL
ÖZET BİLGİLER
Hanak Öğretmenevi nerede? Atalar Mahallesi Atatürk Caddesi HANAK - ARDAHAN
Hanak Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.
Hanak Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 611 21 43
Hanak Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 3 oda ve 15 yatak vardır.