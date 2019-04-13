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İran'da imamlar ABD'yi protesto etti

İranlı imamlar, ABD'yi protesto etmek için Devrim Muhafızları üniforması giyerek hutbe verdi.

AA | 13.04.2019 - 09:57..
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ABD Hükümeti, hafta başında İran Devrim Muhafızları'nı, 'yabancı terör örgütü' olarak tanıdı. Bu karara tepki gösteren İran hükümeti ise; ABD'ye misilleme yaparak, ABD askerlerini terör örgütü olarak tanıdı.

KARAR BİRÇOK ŞEHİRDE PROTESTO EDİLDİ

ABD'nin aldığı bu karar ise İran'ın birçok şehrinde, tepkiyle karşılandı. Karara tepki gösteren binlerce kişi, kendini sokaklara attı ve protesto gösterisi düzenledi. Hatta İran'ın birçok kentinde imamlar, ABD'yi protesto etmek için Devrim Muhafızları üniforması giydi.

İran'da imamlar ABD'yi protesto etti

KİRMANİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Tahran geçici imamı Ayetullah Muhammed Ali Muvahhidi Kirmani, hutbesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) "yabancı terör örgütleri" listesine almasına tepki gösterdi.

Kirmani, DMO üniforması giyerek okuduğu hutbede ABD'nin kararını kınayarak, Devim Muhafızları'nın bölgedeki "başarılı mücadelesi" nedeniyle terör listesine alındığını savundu.

İran'da imamlar ABD'yi protesto etti

İMAMLAR DEVRİM MUHAFIZLARI ÜNİFORMASIYLA

İran devlet medyasındaki haberlere göre, başka birçok kentte de imamlar, kürsüye üniformayla çıkarak ABD'nin kararını kınadı.

İRAN'DA MECLİSTE ÜNİFORMALI OYLAMA

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve milletvekilleri de salı günü, ABD'yi protesto etmek için meclise Devrim Muhafızları üniformasıyla gitmişti.

İran'da imamlar ABD'yi protesto etti

İran'da imamlar ABD'yi protesto etti

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