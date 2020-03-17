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İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

İran Yargı Erki Sözcüsü, koronavirüs tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.

AA | 17.03.2020 - 12:23..
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İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına ilişkin çıkarılan genelge hakkında bilgi verdi.

85 BİN MAHKUM GEÇİCİ OLARAK SERBEST KALDI

İsmaili, şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin çıkarılan genelge kapsamında geçici olarak serbest bırakıldığını belirtti.

Cezaevlerinde sadece güvenlik suçlarıyla ilgili bazı mahkumların kaldığını belirten İsmaili, "Güvenlik suçlarıyla ilgili mahkumların yüzde 50'si de bu izinden faydalandırıldı." dedi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

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