31 Temmuz Pazartesi 2023: Yeni çıkan kitaplar Bugün temmuz ayının son günü ve bu ayı da geride bıraktık. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar rafları süsleme başladı.

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31 Temmuz 2023 Pazartesi...Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplara bakalım. İyi okumalar dileriz...

Sen Orada Mısın?

Eğer çağdaş romanlarınızın içinde ufacık bir sihir barındırmasını tercih ediyorsanız, bu duygusal, genç yetişkin kitabı tam size göre...

Nasıl İnsan Olduk: İnsanlığın Kökeninin İzinde

İnsanın evrim hikâyesinin coşkulu ve kışkırtıcı bir yeniden anlatımı.

Zaman Artık Durmalı

Aldous Huxley’nin başlığını Shakespeare’in IV. Henry’sinden aldığı romanı Zaman Artık Durmalı, hedonizm ile idealizmin sonsuz kavgasını irdeleyen bir eser.

Mukaddime- 1

Tarih felsefesi yanında sosyoloji ilminin temelleri atılır bu kitapla. Bir ansiklopedi olduğu kadar bir haller kitabı da sayılır.

Mukaddime- 2

İnsanın yeryüzündeki macerasını bir insanlık tarihi perspektifiyle ele almasıyla da evrensel bir eserdir.

Babil Kulesi Kitabı

Mahir Ünsal Eriş, kaleme aldığı ilk kurgudışı eseri Babil Kulesi Kitabı - Kelime ve Kavramların Dilden Dile Yolculukları’nda farklı dillerin var oluş öykülerini ve yazarın bir “dilsever” olarak kendi macerasına dair gözlemlerini bir araya getiriyor.

Başkasının Mezarı

İskoç polisiye edebiyatının önde gelen yazarı Ian Rankin’in hayat verdiği Dedektif John Rebus karakteri yeni bir macerayla okurlarının karşısında.