İnsanın toplumdaki davranışları üzerine çarpıcı bir okuma: Duyarlı Jenn Grenneman ve Andre Solo'nun birlikte kaleme aldıkları Duyarlı kitabı, yayınlandığında pek çok övgüye mazhar oldu. Kitap, insanın çevresine olan ilişkiler bağlamında sıra dışı bir okuma sunuyor.

Herkesin duyarlı bir tarafı vardır, ancak dünyada yaklaşık her 3 kişiden 1'i hem fiziksel hem de duygusal anlamda başkalarından daha duyarlı olma eğilimine sahiptir. Duyarlı kişiler detaylarla ilgilenir ve gözden kaçırılan bağlantılar kurarlar. Zeki, cömert ve yaratıcıdırlar.

Bu insanların iç dünyalarına bir bakış olan Duyarlı: Gürültülü, Hızlı ve Sürekli Üstümüze Gelen Dünyada Aşırı Hassas Olmanın Saklı Gücü, yeterince değer verilmeyen bu özelliğin potansiyelini nasıl ortaya çıkaracağımızı ve hayatın her alanına, arkadaşlıklara, iş hayatına, liderliğe, ebeveynliğe nasıl entegre edeceğimizi anlatıyor.

İç görü ve itici güç

Uygulanabilir alıştırmaları, anekdotları ve güncel bilimsel araştırmaları bir araya getirerek okura hayatta kendilerini ileriye taşımak için duyarlı yapılarına güvenmenin itici güç etkisini nasıl ortaya çıkaracağını gösteriyor.

Bu kitap, gürültülü, hızlı ve üstümüze gelen dünyada duyarlı bireyin kendi gelişimi için ihtiyaç duyduğu araçları ve iç görüyü sunuyor.

Kitap için ne dediler?

“Bu önemli kitap duyarlılık hakkındaki düşüncelerimizi şekillendirmeye yardımcı oluyor.”

Susan Cain (Sessiz: Konuşmadan Duramayan Bir Dünyada İçe Dönüklerin Gücü),

New York Times Çoksatan Yazarı

“Bilimsel gerçekler, tavsiyeler ve ufuk açıcı bilgilerden oluşan bu kitap, gittikçe daha gürültülü hale gelen bir dünyada hassas bireyin gücünü ortaya koyuyor.”

Cal Newport (Dijital

Minimalizm) New York Times Çoksatan Yazarı

“Ganneman ve Sólo'nun bilimsel verilerle desteklenmiş, ilgi çekici bu kitabı, hayatı derin duygularla, vicdanla ve empatiyle deneyimleyen herkes mutlaka okumalı.”

Ellen Hendriksen, PhD, How to Be Youself'in yazarı

“Hassasiyet konusundaki bilgi zenginliğiyle okuru düşündüren bir bakış”

Judith Orloff, The Empath's Survival Guide’ın yazarı

“İnsan gelişimini takip eden, gelecekte başarılı olur. Gözden kaçan ve hafife alınanların bahçesinde akıllı liderler inanılmaz yetenekler keşfedecekler: İçe dönükler, geç olgunlaşanlar ve şimdi çok hassas olanlar. Granneman ve Sólo'nun kitabı ufkumzu genişletiyor. Bu, insanlık için önemlidir.”

Rich Karlgaard, Late Bloomers'ın yazarı