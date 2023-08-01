Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri kitabıyla ekonomiye farklı bir bakış Son otuz yılda ABD ekonomisinde finansın yükselişinin politik sosyolojisinin incelendiği “Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri” kitabı Türçede...

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Kitapta, Greta R. Kripper dünyada yaşanan finansal çılgınlığın, panik ve çöküşlerin temeline inerek finansallaşmayı tarihsel sosyolojinin perspektifinden okumak isteyenlere pencere açıyor. Kitap, “Finansallaşma Nedir?”, “ABD’de Finansal Kuralsızlaşmanın Sosyal Politikası”, “Reagan Yönetimi Küresel Ekonomiyi Keşfediyor”, “Amerikan Para Politikasının Oluşumu” başlıklı bölümlerden oluşuyor.

Eser, 1970’lerde politikacıların karşılaştığı bir dizi politik, ekonomik ve toplumsal ikilemler üzerinden ABD ekonomisinin finansallaşma sürecinin izini sürüyor.

Michigan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Krippner, finansallaşma ile son birkaç on yılda ABD ekonomisinde finansal faaliyetlerin giderek daha baskın hâle geldiği geniş tabanlı bir dönüşüme atıfta bulunuyor.

Alternatif bir bakış açısı

Kitapta, devletin, 1960 sonları ve 1970’lerdeki kriz koşullarından kurtulma çabalarının ABD ekonomisinde finans sektörüne yönelişin tohumlarını nasıl ektiği vurgulanırken, finansallaşma konusunda mevcut görüşlere de alternatif bir bakış açısı sunuluyor.

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Finansallaşma üzerine bir gözlem

Finansallaşma üzerine son bakış açısı finans sektörüne yönelişi daha tarihsel dönemlere işaret eden terimlerle değerlendiren ve onu sermayenin küreselleşmesine benzer bir kapitalist gelişme aşaması olarak yorumlayan Marksist ve dünya sistemleri kuramlarıyla temsil edilir.

Bu literatür, devlet eylemlerinin etkileşimini ve finans sektörüne olan yönelişi şekillendirme sürecinde alınan katı stratejik kararları yakalamada daha başarılıdır, ancak çözümlemelerini o kadar yüksek bir soyutlama düzeyinde yapar ki diğer yaklaşımlarda bulunan mekanizmalar burada gözden kaçar.