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    Gremio, Luis Suarez'e 30 bin kişilik karşılama töreni yaptı

    Brezilya takımlarından Gremio'ya transfer olan Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez'e, yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı bir tören yapıldı.
    • 05.01.2023 - 17:59
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 18:16
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    Gremio, Luis Suarez'e 30 bin kişilik karşılama töreni yaptı

    Brezilya ekibi Gremio, Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'i kadrosuna katıp, 35 yaşındaki Suarez ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

    Gremio kulübü, yıldız futbolcu için görkemli bir karşılama töreni hazırladı. Nacional kulübünden transfer edilen Suarez, yeni taraftarlarıyla buluştu.

    Taraftarlar coşkuyla karşıladı

    Luis Suarez için 30 bini aşkın seyirci, takımın Porto Alegre'deki stadyumunu doldurdu. Gremio taraftarı, Uruguaylı isme büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

    Gremio, Luis Suarez e 30 bin kişilik karşılama töreni yaptı #1

    "Gremio için en iyi şekilde oynayacağım"

    Suarez, stadyumda yaptığı açıklamada, "Son günlerde bana büyük sevgi gösterildi. Çok minnettarım ve yeniden ait olduğu yere dönen Gremio için en iyi şekilde oynayacağım, goller atacağım ve burada şampiyonluklar kazanacağım. Buna söz veriyorum." dedi.

    Gremio, Luis Suarez e 30 bin kişilik karşılama töreni yaptı #2

    Gremio, Luis Suarez e 30 bin kişilik karşılama töreni yaptı #3

    Gremio, Luis Suarez e 30 bin kişilik karşılama töreni yaptı #4

    Gremio, Luis Suarez e 30 bin kişilik karşılama töreni yaptı #5

    Gremio, Luis Suarez e 30 bin kişilik karşılama töreni yaptı #6


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