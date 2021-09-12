Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi Samuel, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha

Sivasspor: Muammer, Uğur, Dimitrios, Caner, Ahmet, Cofie, Fayçal, Hakan, Gradel, Pedro, Yatabare