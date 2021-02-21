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    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray 3 puanı alırken Fenerbahçe ise evinde Göztepe'ye mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Beşiktaş haftayı bay geçti.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 21:38
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    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'in 26. haftası Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasıyla devam etti.

    Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında tek golle 3 puana ulaşırken Trabzonspor da Başakşehir'i tek golle yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

    Son haftalarda çalkantılı bir performans gösteren Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'ye mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

    Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray rakiplerine 3 puan fark atarak haftanın en karlı takımı oldu.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #1

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #2

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