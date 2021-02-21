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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray 3 puanı alırken Fenerbahçe ise evinde Göztepe'ye mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Beşiktaş haftayı bay geçti.