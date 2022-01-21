Altay – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 23. haftasında Altay ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Altay – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşmalar tüm hızıyla devam ederken şampiyonluk yarışında olan Konyaspor, Altay ile karşılaşacak.

Ahmet Çalık'ı kaybetmenin ardından yeniden toparlanmaya çalışan Konyaspor, geçtiğimiz hafta Adanaspor'u yendi.

Süper Lig'in ikinci sırasında yer alan ve lider Trabzonspor'u anbean takip eden Konya, deplasmanda yine üç puanın peşinde olacak.

Süper Lig'in bir diğer ve yeni takımı olan Altay ise düşme hattına girdi ve Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı.

Mustafa Denizli'nin ardından takımın başına Met Nobre getirildi ancak beklenilen çıkış bir türlü yapılamadı.

Altay deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken, düşme hattındaki kabusu ise devam ediyor.

Bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen iki takım taraftarları, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Altay – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

ALTAY – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay – Konyaspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Alsancak Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor maçı beIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

ALTAY – KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Altay – Konyaspor maçını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adem Cinek görev alacak..