Bursaspor’un yeni başkanı Sinan Bür oldu Bursaspor Kulübü’nde yapılan olağanüstü kongrede 507 oy alan Sinan Bür yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu.

ensonhaber.com

Bursaspor’da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşti. Merinos Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongre sonucunda 507 oy alan Sinan Bür, yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu.

Bursaspor Olağanüstü Seçimli, Mali, İdari Genel Kurulu’na oy kullanma hakkı olan 3 bin 86 üyeden 1163’ü katılım sağladı. Sinan Bür’ün rakibi Raşit Barışıcı ise 240 oy alabildi. Kullanılan 750 oyun 3’ü ise geçersiz sayıldı.

Bursaspor'un borcu 1 milyar 298 milyon TL

Oylama işlemleri öncesinde yapılan konuşmalarda ilk sözü Bursaspor Kulübü İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Ali Ekber Kartum aldı. Kartum, Bursaspor’un güncel borcunun 1 milyar 298 milyon TL olduğunu açıkladı. Ardından söz alan eski Başkan Recep Günay, kulübün puan silme cezası aldığından habersiz olarak üyelere seslenince kongrede gerginlik yaşandı. Bursasporlu bir üye TFF’nin resmi sitesinden açıklanan kararı gösterince Günay da, "Ben görmemişim" dedi.

Recep Günay yönetimi ibra edilmedi

Ardından tepkilere dayanamayan Recep Günay, üyelikten de istifa ettiğini açıklayarak, toplantıyı terk etti. Olağanüstü Genel Kurul’da yapılan oylama sonucundan da Recep Günay ve yönetimi ibra edilmedi.

Sinan Bür’ün yönetim kadrosu

Bursaspor’un yeni başkanı Sinan Bür’ün listesinde; Ünal Yanar, Sinan Oral, Erkan Öncel, Ercan Bayraktar, Adem Bostan, Erdinç Doğan, İsmail Ertekin ve Alper Özyüksel yer aldı.