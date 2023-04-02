Josef de Souza, derbi öncesi Beşiktaş'a destek verdi Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, derbi öncesinde siyah-beyazlı takıma destek mesajı paylaştı.

Süper Lig'de 27. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maç öncesinde devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutan Josef de Souza flaş bir paylaşım yaptı. Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Josef, siyah-beyazlı kulübe destek paylaşımında bulundu. "Kalbim sizinle olacak çocuklar" Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Kalbim sizinle olacak çocuklar" ifadelerini kullanarak Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabını etiketledi. Souza'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.