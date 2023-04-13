Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Edin Visca açıklaması Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'dan kötü haber geldi. İki oyuncuda da sakatlık tespit edildi.

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu dev mücadele öncesinde bordo-mavili takıma, iki futbolcusundan kötü haber geldi. İki isimde sakatlık tespit edildi Karadeniz ekibi, Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak, aynı maçta sakatlık geçiren Edin Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan iki futbolcunun, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almalarının zor olduğu belirtildi. "Oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir" Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Abdülkadir Ömür’ün sol ayak birinci parmağında çatlak tespit edilmiştir. Edin Visca’nın da sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir."