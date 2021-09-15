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    Montero: Gruptan çıkma kapasitemiz var

    Francisco Montero, Beşiktaş'ın Dortmund mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 22:04
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 22:06
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    Montero: Gruptan çıkma kapasitemiz var

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golünü Franscisco Montero kaydetti.

    Maçın ardından Montero açıklamalarda bulundu.

    Montero açıklamalarında, “İyi başladık, ilk 20-25 dakika oyunu domine ettik. 2 hata yaptık ve iyi oyunculara sahip bir takıma karşı bu hataları yaptığınız zaman cezasını kesiyorlar. Golü bulduk ama maalesef buradan puan alamıyoruz.

    “GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ”

    Sessiz sakin bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum sadece. İyi bir takımımız, iyi bir hocamız var. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bunun için maçları kazanmamız şart. Bu gruptan çıkma kapasitemiz var.” ifadelerini kullandı.

    Montero: Gruptan çıkma kapasitemiz var #1

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