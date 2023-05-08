Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Carlos Alcaraz kazandı Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Alman Jan-Lennard Struff 2-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.

AA

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ile dünya sıralamasının 65. basamağındaki Jan-Lennard Struff karşılaştı.

Bir Masters turnuvasında final oynayan ilk "şanslı kaybeden" (elemeleri geçememesine rağmen katılımcılardan birinin turnuvadan çekilmesiyle ana tabloya kalan) erkek tenisçi olan Struff'un nefesi, daha fazla yetmedi.

Üst üste 2. kez galip geldi

Sahadan 2 saat 26 dakika sonunda 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) galip ayrılan Alcaraz, Madrid Açık'ta arka arkaya 2. kez mutlu sona ulaştı.

20 yaşındaki Alcaraz, Masters turnuvalarındaki 4'üncü kariyerindeki 10. tekler şampiyonluğunu elde etti.