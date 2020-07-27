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    Fatih Terim'in listesindeki 3 Türk futbolcu

    Fatih Terim'in listesindeki 3 Türk futbolcu

    Yabancı kuralının gelmesiyle birlikte yerli futbolcuların yeniden gündeme geldiği dönemde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, küme düşen takımlardan 3 Türk ismi sarı-kırmızılılara istedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 09:52
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    Fatih Terim'in listesindeki 3 Türk futbolcu

    Süper Lig'de yeni sezonda uygulanmaya başlanacak olan yabancı kuralı tüm takımları yerli futbolculara yönlendiriyor.

    Kadrosunda yerli futbolcu sayısı az olan Galatasaray küme düşen Kayserispor'dan Hasan Hüseyin Acar ve Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre ve Robin Yalçın'ı istiyor.

    Fatih Terim'in listesindeki 3 Türk futbolcu #1

    YERLİ FUTBOLCULAR KIYMETE BİNDİ

    As kadrosunda yaşadığı sıkıntıların ardından yedek futbolcuların yetersizliğiyle bu sezon sıkıntılar yaşan Fatih Terim'in, yeni sezonda alternatif bir kadro kurmak istediği öğrenildi.

    Fatih Terim'in listesindeki 3 Türk futbolcu #2

    Bu istek doğrultusunda harekete geçen yönetim, maliyeti düşük ve takımlarından ayrılacak olan Hasan Hüseyin, Gökhan Töre ve Robin Yalçın ile görüşmelere başladı.

    Fatih Terim'in listesindeki 3 Türk futbolcu #3

    Görüşmelerin kısa süre içerisinde neticeye ulaşması beklenirken, 3 futbolcunun da İstanbul'da oynamak için hazır olduğu kaydedildi.

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