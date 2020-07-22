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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
UEFA, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye para cezası verdi. Buna göre sarı-lacivertlilere iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon euro kesinti uygulanacak.
- Haber Merkezi
- 22.07.2020 - 18:45
UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini duyurdu.
AVRUPA KUPALARINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERDEN 2 MİLYON EURO KESİLECEK
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi.
CEZADA İNDİRİME GİDİLMEYECEK
Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.