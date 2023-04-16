Cumhuriyet Müzesi, 23 Nisan'da üç farklı sergiyle misafirlerini ağırlayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda 2'inci Meclis binası olarak hizmet veren Cumhuriyet Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üç sergiyle misafirlerini ağırlayacak.

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde, "Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat", "Bir Küçük Tebessüm" ve "Bir Hayalin İnşası" sergileri, 17-27 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Sergilere ilişkin açıklama yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 23 Nisan kapsamında Ankara ve İstanbul'da özel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocuklarla birlikte "Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat" şeklinde isimlendirdikleri çalışmada, 25 çocuğun 25 eser hazırladığını belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Çocuklar kendilerine karakter belirledi"

"Çocukların her biri kendi yaptıkları resimlerde kendilerine bir karakter belirlediler. Bu karakterleriyle bir tarihi eseri gezdiler ve o karakterin gözünden tarihi eserimizi yorumladılar, anlattılar, tanıttılar. Onlar nasıl anlattıysa, nasıl gördüyse biz de onların gördüklerini bu sergide ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Z kuşağı daha çok dijitalle anılan bir kuşak olmasına rağmen bu dijital kuşak kara kalemle, boya kalemiyle, resimle, eski usulle aslında nasıl çalıştı onları göreceğiz. Bize, tarihi kentlerimizle, tarihi eserlerimizle ilgili ne mesaj verdilerse ziyaretçilerimize onları sunmuş olacağız."

"Bir Küçük Tebessüm" sergisi

Bir Küçük Tebessüm sergisinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tebessüm eden ve çocuklarla sıcak, samimi diyaloglarının olduğu fotoğrafların tercih edildiğini bildiren Yahya Coşkun, o çocukların fotoğraflardaki anları anlattığı hatıraların da fotoğrafların yanına koyulduğunu, her fotoğrafın hikayesini birer objeyle aktarmaya çalıştıklarını anlattı.

Atatürk fotoğraflarına hikaye

Müzenin bahçesindeki, İkinci Dünya Savaşı'nda sığınak olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda hazırladıkları "Bir Hayalin İnşası" adlı sergiye ilişkin de bilgi veren Coşkun, yapay zeka marifetiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını uzun bir hikayeye çevirdiklerini dile getirdi.

Dijital veri heykeli

"On iki dakikalık bir dijital veri heykeli oluşturuyoruz. Atatürk'ün yapay zekayla hareketlendirilmiş ve modernize edilmiş fotoğraflarıyla 12 dakikalık bir sergi haline getiriyoruz." dedi.

23 Nisan'a özel alan

Sergilerin Ankara'da 23 Nisan için özel bir alan oluşturacağını dile getiren Coşkun, İstanbul'da da çocukların çizdiği ve sosyal medya hesaplarından kendilerine ilettiği resimleri Galata Kulesi'ne yansıtarak görsel şölen sunacaklarını sözlerine ekledi.