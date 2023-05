Oppenheimer vizyon tarihi 2023! Oppenheimer film konusu nedir, oyuncuları kimler? Sinema dünyasının büyük bir merakla beklediği Christopher Nolan’ın yeni filmi Oppenheimer’in vizyon tarihi belli oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Oppenheimer, sinemaseverlerin gündeminde. Peki, Oppenheimer ne zaman vizyona girecek? İşte film konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...

Yıldızlararası, Başlangıç, Tenet, Kara Şövalye gibi ödüllü filmlerin yönetmenliğini yapan usta sanatçı Christopher Nolan, yeni bir projeye daha imza atıyor.

Nolan, "Oppenheimer" filmini izleyicilere sunacak.

Sinema tutkunlarının dört gözle beklediği Oppenheimer filminin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Afişi paylaşılan film, nükleer fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor.

Peki, Oppenheimer filmi ne zaman vizyona girecek? Oppenheimer film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Oppenheimer kimdir:

J. Robert Oppenheimer, Amerikalı fizikçi ve bilim adamıdır. 1904 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. Atom bombası projesi olan Manhattan Projesinin başında yer almış, bu projenin dünyanın ilk atom bombasını yapması için çalışmıştır.

Bilim tarihindeki en önemli çalışmalarından biri olan atom bombası projesi ile de adı ölümsüzleşmiştir.

Oppenheimer film konusu

Oppenheimer filmi, J. Robert Oppenheimer'ın II. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos'ta gerçekleştirdiği nükleer bomba projesini konu alıyor. Film, bombanın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılmasından sonra Oppenheimer'ın yaşadığı psikolojik süreci anlatacak.

Christopher Nolan, Oppenheimer prodüksiyonun da atom patlamasını gerçekleştirmek için CGI efektlerini kullanmadan, nükleer silah patlamasını yeniden yaratarak çektiğini açıkladı.

Oppenheimer oyuncuları

Nolan'ın Oppenheimer kadrosunda başrolde Cillian Murphy, J. Robert Oppenheimer'ı canlandırıyor. Emily Blunt ise eşi biyolog ve botanikçi Katherine Oppenheimer'ı oynuyor. Filmde Oscar ödüllü Matt Damon gibi isimlerde yer alıyor.

Vizyon tarihi

Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan Pulitzer Ödüllü 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' kitabından uyarlanan film, 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek.