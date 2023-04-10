Rolling Stones ve Billy Idol'ın bas gitaristi John Regan hayatını kaybetti John Regan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Regan'ın ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Sanatçının dostları ve hayranları sosyal medyada başsağlığı dileklerini paylaştı.

AA

Efsanevi gitarist John Regan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyenin eşi Cathy Merring-Regan, eşinin New York'taki evinde yaşamını yitirdiğini aktardı.

Müzisyen Peter Frampton ise sosyal medya hesabında, "En yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim. Kişiliği ve iyi bir gitarist olmasıyla hayatıma değer kattı." açıklamasında bulundu.

Hayatı boyunca çok sayıda müzisyenle çalışan John Regan, gitarist Ace Frehley'in kurduğu "Frehley's Comet" grubundaki performansıyla tanındı.

Önemli başarılara imza attı

Frehley ile 1990'a kadar beraber çalışan Regan, kariyeri boyunca John Waite, Stephen Stills, Dave Edmunds, Robin Trower, Billy Idol, David Bowie ve David Lee Roth'un belli dönemlerde bas gitaristliğini yaptı.