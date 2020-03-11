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Lufthansa'dan 23 bin uçuşu iptal etme kararı

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart-24 Nisan dönemi için 23 bin uçuşun iptal edileceği duyuruldu.

AA | 11.03.2020 - 17:23..
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Çin'den yayılan ve tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını, hava ulaşımını da vurdu.

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, radikal bir karar aldı.

23 BİN UÇUŞ İPTAL

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının neden olduğu istisnai durumlar nedeniyle 29 Mart ila 24 Nisan tarihleri arasında Lufthansa Group hava yolu şirketlerinin 23 bin uçuşunun iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Gelecek haftalarda başka iptallerin beklendiği bildirilen açıklamada, kapasite ayarlamasının daha çok Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya uçuşları etkilediği vurgulandı.

Lufthansa'dan 23 bin uçuşu iptal etme kararı

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