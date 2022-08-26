Aydan Şener dizilerde neden yer almadığını açıkladı

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Aydan Şener, gelen teklifleri beğenmediğini söyledi.

59 yaşındaki ünlü oyuncu Aydan Şener, neden dizilerde rol almadığını açıkladı.

Şener, kendisine anne rolleri geldiği için teklifleri geri çevirdiğini söyledi.

"Sadece anne rolleri geliyor"

59 yaşında olmasına rağmen genç kız fiziğine sahip oyuncu, “40 yaşına geldin mi, sadece anne rolleri! Onun annesi, bunun annesi.





Tamam oynayayım ama bu kadınının da bir hikayesi olsun, geçmişi olsun. Anne işte. Bir oyuncu için hiç hoş değil. Kadın oyuncuların yaşadığı sorun bu. Onun için reddettiğim çok rol var.” dedi.

Evinde 27 hayvan var

25 kedisi ve 2 köpeği olduğunu söyleyen Aydan Şener, “Onlar sayesinde güne güzel başlıyorum. Onlarla çok mutluyum.” dedi.