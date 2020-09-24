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- Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi
Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi
Oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz sene dünyaya gelen oğlu Karan ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 14:56
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, iki sene sonra oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.
35 yaşındaki Özçivit, oğlu Karan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI
Burak Özçivit'in kalp emojisi ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 650 binden fazla beğeni aldı.