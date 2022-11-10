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    Şükrü Özyıldız, hastaneye kaldırıldı

    Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, spor salonunda talihsiz bir kaza geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 07:50
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 07:52
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    Şükrü Özyıldız, hastaneye kaldırıldı

    Ekrnaların yakışıklı oyuncularından Şükrü Özyıldız, meslektaşı Büşra Cebe ile Etiler'de görüntülenmiş ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

    Spor kazası

    Spor yaparken ayağı kırılan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

    Ünlü oyuncunun yakın çevresi talihsiz kazayı doğrularken kırılmanın söz konusu olmadığını ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığını ifade etti.

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