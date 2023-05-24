Taylor Swift'in yağmuru satılıyor ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Amerika'da verdiği konserde yağmura aldırış etmeden konserine devam etti.

ensonhaber.com

33 yaşındaki ABD'li şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz cumartesi gecesi Massachusetts'te şiddetli yağış altında konser vermişti.

Konsere katılan bir kişi, topladığı yağmur suyunu, kavanozu 250 dolardan (yaklaşık 5 bin lira) satışa çıkardı.

'Taylor Swift'i görmüş lensler'

Bu, Taylor Swift konserinden gelir elde etmeye yönelik ilk girişim değil. Geçen hafta da bir kişi, gittiği konserden sonra 'Taylor Swift'i görmüş lensler' diyerek lenslerini 10 bin dolara satışa çıkarmıştı.

Hayranı güvenlik olmuştu

Bu arada şarkıcı ile ilgili ilginç bir olay daha yaşandı. Taylor Swift'in koyu bir hayranı olan Davis Perrigo, şarkıcının Tennessee Nashvilee'de 5-6-7 Mayıs'ta verdiği konserler için bilet bulamamıştı. Bunun üzerine konserin verildiği salonda güvenlik görevlisi olmak için başvurdu. İşe kabul edilen Davis Perrigo böylece konseri en önden, bedavaya üstelik karşılığında para alarak izledi.