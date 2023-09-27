Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıracak yorum: 'Tarifi mümkün olmayan bir laubalilik' Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltı organizasyonu sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken fakat Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı dolayısıyla ertelenen İstanbulspor - Galatasaray maçı bugün oynandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazandı ve üç puanın sahibi oldu.

İstanbulspor - Galatasaray maçınca sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Maçın 35. dakikasında bir penaltı kazanan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi penaltıyı farklı bir şekilde kullanmayı tercih ettiler.

Sahalarda ender görülen bir penaltı organizasyonuna imza atan Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardı gündeme oturdu.

Penaltıyı paslaşarak kullandılar

Penaltı için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği pası değerlendiremeyen Mauro Icardı topu dışarı gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin bu penaltı organizasyonu Türkiye'de ve dünyada adeta gündeme oturdu.

Kaçan penaltı sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken bir yorumda Ahmet Çakar'dan geldi.

Ahmet Çakar'dan olay yorum

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltı organizasyonu sosyal medya hesabından eleştirdi.

Ahmet Çakar X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Kerem ve icardi tarifi mümkün olmayan bir laubalilik.." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.