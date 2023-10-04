Beril Pozam kumsala sere serpe uzandı! Görenin dili tutuldu: "Hepsinin en iyisi..." Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle herkesin gönlünde taht kuran Beril Pozam, sosyal medya pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com

Yalı Çapkını dizisinde Suna'ya hayat veren Beril Pozam, oyunculuğu ve güzelliğiyle nefes kesiyor.

Görenleri kendisine hayran bırakan Pozam, bu dizi sayesinde de ününü artırmayı başardı.

Birçok genç yıldızın arasında zirveye yerleşen Pozam, sosyal medyanın da gözdesi konumunda...

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pozam, bu defa herkesin nefesini kesti.

Kuma uzandı, sere serpe!

Beril Pozam bikinisiyle kumsala sere serpe uzanarak poz verdi. Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Türkiye'nin en güzel kadını', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.