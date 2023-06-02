Camdaki Kız'da final öncesi büyük şok! 81. bölüm fragmanı yayınlandı: Laz Kızı Hayri'yi öldürüyor Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, finale hazırlanıyor. Dizi dün akşamki bölümü ekranlara damga vururken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hayri ölecek mi? İşte Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Arslan kaleme alıyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Nalan'ı aldattığı için pişman olan Hayri, af dileyecek. Pişman olduğunu söyleyecek.

Türkan'dan ve Nalan'dan helallik isteyen Hayri başına geleceklerden habersiz. Laz Kızı'ndan o kadar kolay kurtulamaz.

Laz Kızı, Hayri'nin kendisini bırakmasını kabullenemeyecek ve Hayri'yi öldürecek. İşte yeni bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 81. bölüm fragman