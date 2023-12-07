Devrim Özkan derileri giydi, Torreira eridi bitti! "Kadın dediğin budur" Futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan'ın siyah deri kombini ile verdiği pozlar beğenildi.

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1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, İstanbul macerasıyla oyunculuk sektörüne de adım attı.

İlk olarak "Rüya" dizisinde rol alan Devrim Özkan, asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

Ardından "Ramo" dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam etti.

"Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde Songül karakteriyle beğeni toplayan Devrim Özkan, şimdilerde "Ne Gemiler Yaktım" dizisinde rol alıyor.

Güzel oyuncu Devrim Özkan, magazin gündeminin de takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Fiziği beğenildi

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan, Instagram'a damga vurdu.

Siyah deri kombini vücudunu saran Özkan, peş peşe pozlar verdi.

Takipçileri ile o kareleri paylaşan ünlü oyuncu, dudak ısırttı.

İşte Devrim Özkan'dan etkileyici pozlar...