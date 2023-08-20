Devrim Özkan'dan hayran bırakan detay... O fotoğraf karesi "Yeniden mi aşk?"dedirtti, tribün coştu! Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle milyonlara adını duyuran Devrim Özkan, tuttuğu takımı yalnız bırakmadı. Fanatikliğiyle bilinen ünlü oyuncu, dün akşam Galatasaray maçında tribünde yerini aldı. Güzelliği ise taraftarları hayran bıraktı.

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Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Devrim Özkan, geçtiğimiz sezon Show TV’de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle gönüllerde taht kurdu.

Daha sonra fanatik tarafıyla öne çıkan 24 yaşındaki Devrim Özkan, Galatasaray’a olan tutkusuyla biliniyor.

Ünlü oyuncu, dün akşamki maçta takımını yalnız bırakmadı. Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Özkan, taraftarların gözdesi oldu.

Tribünde yerini aldı

Devrim Özkan, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda Galatasaray sevgisiyle de adından söz ettiriyor.

Dün akşam oynanan Galatasaray maçında tribünde yerini alan Özkan, takımını coşkuyla destekledi. Taraftarlık tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu, maç boyunca takımına moral vererek coşkuyu artırdı.

Güzelliğiyle taraftarları hayran bıraktı

Devrim Özkan'ın sadece oyunculuğu değil, aynı zamanda güzelliği de büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Tribünde görüntülenen ünlü oyuncu güzelliğiyle taraftarların gönlünde taht kurdu.

1998 yılında dünyaya gelen Devrim Özkan, paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yanı sıra Ramo, Vuslat, Vatanım Sensin gibi dizilerde de rol aldı.