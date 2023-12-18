Devrim Özkan yılbaşı pozlarıyla yıktı geçti! Gören "Maşallah" çekiyor Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Devrim Özkan, yılbaşı pozu verdi. Sosyal medya hesabından peş peşe sıraladığı pozları, görenleri mest etti.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adını milyonlara duyuran Devrim Özkan gündemden düşmüyor.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisinde Fidan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden.

Yılbaşına kısa bir süre kala, ünlü oyuncudan yılbaşı pozları geldi.

Takipçileri yılbaşı pozlarına akın etti

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle kalpleri ısıtan 25 yaşındaki Devrim Özkan, yılbaşı konseptiyle poz verdi. İşte o kareler...

Güzel oyuncunun sosyal medya hesabından yayınladığı bu karelere, başta Galatasaray taraftarları olmak üzere birçok hayranından yorum geldi.