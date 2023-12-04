Devrim Özkan’ın eski sevgilisi bakın kimmiş! "Torreira'yı sollar" Ne Gemiler Yaktım dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Devrim Özkan'ın özel hayatı merak konusu. Şimdilerde Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın eski sevgilisini gören gözlerine inanamadı.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakteriyle büyük çıkış yakalayan Devrim Özkan, gündemden düşmüyor.

25 yaşındaki ünlü oyuncu, bugün yayın hayatına başlayacak olan Ne Gemiler Yaktım dizisinde Fidan karakteriyle ekranlara geri dönüyor.

Oyunculuğu ve duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırak Devrim Özkan, özel hayatıyla en çok merak edilen ünlülerden biri.

Son dönemde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen güzel oyuncunun eski sevgilisi merak konusu oldu.

Eski sevgilisini gören inanamadı

Devrim Özkan'ın eski sevgilisi, şimdilerde Yabani dizisinde Yaman karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı çıktı.

Devrim Özkan ve Halit Özgür Sarı bir dönem aşk yaşamış. Hatta geçtiğimiz yıllarda Devrim Özkan, yakın arkadaşı İlayda Alişan ile eski sevgilisi Halit Özgür Sarı’nın kendisini aldattığını dile getirmişti.