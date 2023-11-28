Dünyanın en tüylü kızıydı! Son hali dumur etti..."Epilasyon çıktı, kurtluk bozuldu" Dünyanın en tüylü kızı olarak anılan hatta "kurt kız" lakabı takılan Supatra Natty Sasuphan, son halini paylaştı.

ensonhaber.com

"Vücudundaki kılların anormal uzaması" olarak tanımlanan Ambros sendromu ile mücadele eden Supatra Natty Sasuphan, dünyaca ünlendi.

2010 yılında Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en kıllı insanı Sasuphan, "kurt kız" lakabıyla tanındı.

Susuphan’ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunması, görenleri şoke ediyordu.

Artık tertemiz

Genç kız, gördüğü tedaviler sonunda büyük bir değişim yaşadı ve son halini paylaştı.

Natty, düzenli olarak bakımını yapıyor ve tedavi görüyor. Buna vesile olan ise aşık olması olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medyadan son halini paylaşan Natty, beğeni topluyor.