Esra Erol'da tıp tarihine geçecek olay! İkizler farklı babadan olabilir mi? Yasak aşkından ikizleri olan adam, yapılan DNA testin sonucunda sadece ikizlerden bir tanesinin babası çıktı. İkizlerin farklı babadan olmak ihtimali ise izleyicileri merak ettirdi. Peki, mümkün mü? İkizlerin babası farklı olabilir mi? İşte detaylar...

ensonhaber.com

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tıp tarihine geçecek bir olay söz konusu.

Programa başvuran Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz'ın kendisini aldattığını söyleyerek yardım istedi.

3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelen Veysel Yurulmaz, daha önce birlikte olduğu Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğu ortaya çıktı.

Birisi Veysel'in

Eşinden boşanarak Özge'ye sahip çıkacağını söyleyen Veysel'in bebeklerine DNA testi yapıldı. Testin sonucunda ise Veysel sadece ikizlerden birinin babası çıktı.

Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayın yüz milyonda bir yaşandı öğrenildi.

Nadiren mümkün

Tıpta "heteropaternal süperfekondasyon" olarak adlandırılan bu vakada, kadının kısa bir zaman diliminde iki yumurtasının olması ve bu yumurtaların yine birden fazla erkeğin spermi tarafından döllenmesiyle de ikizlerin babaları farklı olabiliyor.

Heteropaternal süperfekondasyon, insan üreme biyolojisi ve genetik çeşitlilik hakkında ilginç bilgiler sunar, ancak çok nadir bir olaydır.