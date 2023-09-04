Filenin Sultanları, onun evlatları! TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı yakından tanıyalım Başkanlık görevini yürüttüğü süreçte olimpiyatlar dahil olmak üzere birçok şampiyonluğu tadan TVF Başkanı Mehmet Akitf Üstündağ'ın biyografisini sizler için araştırdık.

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Kendisini her maçta ön sıralarda görebilirsiniz.

Sultanlar'dan her biri, evladı gibi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarını kucaklayan, yenilgisini göğüsleyen, kadınlarımızı her daim destekleyen ve birçok şampiyonluğun arka planında imzası olan Mehmet Akif Üstündağ, milyonların merak ettiği bir isim.

Son olarak Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tüm Türkiye'ye gurur dolu anlar yaşattı.

Göğsümüzü kabartan zafer sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, merak konusu oldu.

Üstündağ, uzun zamandır federasyona başkanlık yapıyor.

Voleybol ülkesi olmamızda büyük katkıları olan Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu sorularını sizler için yanıtladık.

İşte TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın biyografisi...

Mehmet Akif Üstündağ kimdir

Takvim yaprakları 4 Şubat 1963'ü gösterdiğinde Malatya'da dünyaya gelen Mehmet Akif Üstündağ, spor tutkusu ve yönetici ruhunu kariyeriyle birleştirdi.

Mehmet Akif Üstündağ, voleybol kariyerine Köy Hizmetleri Spor Kulübü’nde başladı.

Daha sonra Petrol Ofisi, Muhafızgücü ve Galatasaray formalarını giydi.

Aktif spor hayatını sonlandırdıktan sonra antrenörlük yapmaya başladı.

Sırasıyla Galatasaray, Eczacıbaşı, Yeşilyurt ve Fenerbahçe takımlarını çalıştırdı. Ayrıca Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın da başında bulundu.

Bir dönem TFF'de yöneticilik de yapan Üstündağ, 2016 yılında Voleybol Federasyonu'nun 16. başkanı seçilerek görevini icra etmeye başladı.

60 yaşındaki Mehmet Akif Üstündağ'ın liderliğinde Türk voleybolu, hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor.