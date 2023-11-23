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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim kazandı? Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.