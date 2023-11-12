TRT 1 ekranlarında izleyicileri etkileyici ve sıcacık hikayelerle buluşturan Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Bozkır hikayelerinden ilham alınarak ortaya çıkan dizi, Anadolu insanlarının duygu dolu yaşamlarını ekrana taşıyor.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başarılı performanslarına hayran kaldığımız Gönül Dağı’nın son bölümü, duygu dolu anlar yaşattı.
Son sahnesi büyük ilgi görürken, yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Taner'den suçluluk duygusu!
Son bölümde Zafer tarafından kaçırılan ve gaz dolu mağaraya giren Selma, kurtuldu. Taner, Selma'yı buldu, Zaferi ise polise teslim etti.
Tam her şey bitti derken, Taner'den suçluluk duygusu geldi. Selma ile olan ilişkisinde Dilek'e karşı suçluluk duyduğunu belirten Taner'i Ciritçi Abdullah rahatlatıyor. Ancak izleyiciler büyük aşkın başlamadan biteceğini düşünüyor.
Peki, Selma ve Taner ayrılacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı...