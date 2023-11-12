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Gönül Dağı 114. bölüm fragmanı: Dilek’i unutamadı! Selma ve Taner aşkı başlamadan bitiyor

Gönül Dağı 114. bölüm fragmanı: Dilek’i unutamadı! Selma ve Taner aşkı başlamadan bitiyor TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bir kez daha milyonları ağlattı. Taner, tam Selma'ya kavuştu derken aklı karıştı. Dilek'e olan suçluluk hissi Selma'ya olan aşkının önüne geçiyor. Büyük aşk başlamadan bitiyor. İşte Gönül Dağı 114. bölüm fragmanı...