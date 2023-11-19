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Gönül Dağı'nda beklenmeyen sahne! O isim geri döndü... Büyük karşılaşma olay oldu

Gönül Dağı'nda beklenmeyen sahne! O isim geri döndü... Büyük karşılaşma olay oldu TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, sahneleriyle seyircisini şaşırtmayı başardı. O iki ismin karşılaşması adeta olay oldu.