Gönül Dağı'nda beklenmeyen sahne! O isim geri döndü... Büyük karşılaşma olay oldu

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor...
Her cumartesi yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi, dün yine bazı sahneleriyle seyirciyi gözyaşlarına boğdu.
Dün akşam yayınlanan sahnede; Selma Öğretmen’in kardeşi olarak bilinen Fazıl’ın gerçek ailesinin Rüstem olduğu ve Yeşim karakterinin abisi olduğu resmen ortaya çıktı.
Duygu dolu anlar
Yeşim’in babasına dönmesi ve abisi Fazıl ile yıllar sonra karşılaşması Gönül Dağı dizisi hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı.
Son haftalarda büyük sürprizlerin yaşandığı Gönül Dağı dizisinde şaşırtıcı anlar, iyice ön plana çıkmaya başladı.
TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Gönül Dağı 115. Bölüm Cumartesi akşamı saat 20.00’da seyircinin karşısında olacak.